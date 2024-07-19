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18 июля, 22:01

Жители Одессы столкнулись с новой напастью в сорокаградусную жару

Мэр Труханов: Центр Одессы остался без воды из-за масштабной аварии

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stadia98

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stadia98

Жители Одессы, которые, как и многие другие украинцы, сидят без электричества из-за энергетического коллапса в Незалежной, столкнулись с новой проблемой. По словам мэра города Геннадия Труханова, центральная часть населённого пункта осталась без воды из-за коммунальной аварии.

"В связи с аварийным прорывом водопровода без водоснабжения остаются жители Приморского района (включая центральную часть города) и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы Хаджибейского и Киевского районов (там возможно снижение давления)", — заявил чиновник.

Экстренные службы города работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия аварии. Предварительно, водоснабжение восстановят днём 19 июля. Стоит отметить, что в эти дни в Одессе ожидается более 30 градусов жары. На востоке страны температура доходит до отметки 40 градусов.

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Ранее Life.ru писал, что ситуация в энергетической сфере Украины ухудшается с каждым днём. К настоящему моменту в стране введены вечерние лимиты потребления электричества с 18:00 до 00:00, однако это не мешает депутатам Рады вовсю прохлаждаться под кондиционерами.

Оксана Попова
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