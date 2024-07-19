Дело о нападении на депутата Матвеева рассмотрят по статье о покушении на убийство

Дело о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева будет расследоваться по статье о покушении на убийство. По факту инцидента задержаны три человека, в том числе подросток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.