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Регион
19 июля, 08:30

Дело о нападении на депутата Матвеева рассмотрят по статье о покушении на убийство

Дело о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева будет расследоваться по статье о покушении на убийство. По факту инцидента задержаны три человека, в том числе подросток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В связи с обстоятельствами и общественным резонансом было принято решение переквалифицировать действия нападавших и рассматривать нападение как покушение на убийство. Центральный аппарат ведомства держит дело на особом контроле.

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Напомним, что вечером 18 июля депутат Михаил Матвеев сообщил, что на него в Самаре напали трое мужчин. Ему потребовалось вызвать скорую, так как его ударили по голове. Вскоре подозреваемые были задержаны.

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Life.ru

Николай Рюмин
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