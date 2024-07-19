Экс-главе Шатуры Артюхину предъявили обвинение в растрате более 221 млн рублей

Бывшему главе городского округа Шатура Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате бюджетных денег в особо крупном размере. Речь идёт о 221 миллионе рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Московской области.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области бывшему главе городского округа Шатура предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", — сказали в пресс-службе.