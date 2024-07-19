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19 июля, 09:02

Экс-главе Шатуры Артюхину предъявили обвинение в растрате более 221 млн рублей

Бывшему главе городского округа Шатура Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате бюджетных денег в особо крупном размере. Речь идёт о 221 миллионе рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Московской области.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области бывшему главе городского округа Шатура предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", — сказали в пресс-службе.

В пятницу следствие ходатайствует об избрании в отношении Артюхина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что утром 17 июля домой к Артюхину нагрянули силовики с проверкой. Чиновника задержали по подозрению в растрате свыше 221 миллиона рублей.

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Николай Рюмин
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