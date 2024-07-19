Киев начал осознавать неизбежность переговоров с Россией, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв. Так он прокомментировал признание Владимира Зеленского о неспособности Украины отвоевать потерянные территории.

Как отметил парламентарий, Зеленский "наконец-то признал очевидное": территории новых российских регионов уже никогда не вернутся под власть киевского режима. По словам Толмачёва, сейчас украинская сторона ищет пути дипломатического урегулирования конфликта. Однако сам Зеленский этого сделать даже чисто формально не может, так как на территории Незалежной действует закон, который запрещает вести переговоры с РФ.

По мнению депутата, признание Зеленского может говорить о подготовке почвы для работы с новой администрацией США, которую, вполне вероятно, возглавит республиканец Дональд Трамп. Во-вторых, растёт внутреннее давление внутри Украины. Всё больше людей, добавил парламентарий, не хотят "воевать за горстку укронацистов". В-третьих, подобное заявление может быть попросту очередным манёвром Зеленского, допускает Толмачёв.

"Два десятилетия дискриминации и годы откровенного геноцида русских, живших на территории Украины, нелучший способ сохранить страну. Народ, когда-то разделённый после распада СССР, воссоединяется, и никакие HIMARS не смогут этому помешать", — резюмировал собеседник Life.ru.