Захарова назвала Зеленского "нелюдем", который не может что-то диктовать России
Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких конференциях участвовать
Владимир Зеленский не может что-то диктовать России. Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Зеленского о том, что российская сторона должна участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.
"Что кому делать, точно, решать будет не Зеленский. Тем более что-то там диктовать России. <...> Просто на будущее универсальный, так сказать, вам ответ. Если от этого нелюдя что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу", — сказала она в разговоре с журналистами.
Захарова напомнила, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН на брифинге рассказал "о всей истории махинаций" Запада, которые тот пытается выдать за мирные инициативы, включая конференцию в Швейцарии. Также Захарова подчеркнула, что в РФ не приемлют никаких ультиматумов и так называемой "формулы мира Зеленского", о чём власти страны уже неоднократно заявляли.
Напомним, на днях Зеленский заявил о необходимости участия России во втором "мирном саммите" по Украине. Ожидается, что конференция состоится не в Европе. Переговоры могут пройти в Саудовской Аравии. Обязательным условием нового саммита станет участие России, так как прошлая встреча в швейцарском Бюргенштоке завершилась безрезультатно именно из-за отсутствия делегации РФ.
VK / МИД России