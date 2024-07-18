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18 июля, 13:55

Захарова назвала Зеленского "нелюдем", который не может что-то диктовать России

Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких конференциях участвовать

Владимир Зеленский не может что-то диктовать России. Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Зеленского о том, что российская сторона должна участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

"Что кому делать, точно, решать будет не Зеленский. Тем более что-то там диктовать России. <...> Просто на будущее универсальный, так сказать, вам ответ. Если от этого нелюдя что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу", — сказала она в разговоре с журналистами.

Захарова напомнила, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН на брифинге рассказал "о всей истории махинаций" Запада, которые тот пытается выдать за мирные инициативы, включая конференцию в Швейцарии. Также Захарова подчеркнула, что в РФ не приемлют никаких ультиматумов и так называемой "формулы мира Зеленского", о чём власти страны уже неоднократно заявляли.

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Напомним, на днях Зеленский заявил о необходимости участия России во втором "мирном саммите" по Украине. Ожидается, что конференция состоится не в Европе. Переговоры могут пройти в Саудовской Аравии. Обязательным условием нового саммита станет участие России, так как прошлая встреча в швейцарском Бюргенштоке завершилась безрезультатно именно из-за отсутствия делегации РФ.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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