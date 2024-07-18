Захарова назвала Зеленского "нелюдем", который не может что-то диктовать России

Владимир Зеленский не может что-то диктовать России. Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Зеленского о том, что российская сторона должна участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

"Что кому делать, точно, решать будет не Зеленский. Тем более что-то там диктовать России. <...> Просто на будущее универсальный, так сказать, вам ответ. Если от этого нелюдя что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу", — сказала она в разговоре с журналистами.