Глобальный сбой не затронул работу аэропорта Домодедово
Глобальный IT-сбой не повлиял на работу московского аэропорта Домодедово
Табло в аэропорту Домодедово. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video
Глобальный IT-сбой, наблюдающийся в целом ряде стран мира, не повлиял на работу московского аэропорта Домодедово. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что готовы предоставить партнёрам полностью российскую резервную систему "Астра".
"В случае, если [сбой] затронет партнёров аэропорта, DME (Домодедово. — Прим. Life.ru) готов предложить резервную систему регистрации Астра, которая является полностью российской", — сказал собеседник РИА "Новости".
Напомним, 19 июля в мире произошёл масштабный IT-сбой, парализовавший работу банков, операторов связи и аэропортов во многих странах. Например, рейсы массово отменили в США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании и Турции. Оказалось, что причиной стало обновление программы от CrowdStrike, защищающей от кибератак, из-за чего пользователи массово столкнулись с синимы "экранами смерти". Компания уже работает над "откатом" приложения до более ранней версии.