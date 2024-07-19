"Война будущего из первого ряда": Журналист раскрыл обстановку в освобождённом Очеретине
Военкор RT Газдиев: В освобождённом Очеретине можно увидеть "войну будущего"
Военный корреспондент RT Мурад Газдиев одним из первых побывал в освобождённом российскими военными Очеретине в Донецкой Народной Республике. По его словам, в этом месте наблюдается "война будущего": небо заполонили FPV-дроны.
Военкор RT Мурад Газдиев передаёт из освобождённого Очеретина. Видео © Telegram / RT на русском
"Здесь можно увидеть войну будущего из первого ряда. Небо заполонили FPV-дроны, беспилотники-камикадзе. Нам первыми из журналистов удалось войти в Очеретино. При этом никаких гарантий безопасности нет. Здесь чётко понимаешь, почему сейчас [с украинской стороны] зашла речь о переговорах", — приводит слова военкора RT.
По словам Газдиева, как только ВС РФ подходят близко, ВСУ бросают позиции, так как у украинских военных нет мотивации сражаться. На данный момент российские силы наступают к северу примерно в двух километрах от Архангельского, к северо-западу давят на Тимофеевку, к западу — на Прогресс, а к юго-западу — на Новосёловку.
Как сообщал Life.ru, Российская армия освободила Очеретино в ДНР 5 мая, укрепив свои позиции на всём направлении. Кроме того, было нанесено поражение подразделениям 24-й и 115-й мехбригад Вооружённых сил Украины у посёлков Архангельское и Новгородское. Минобороны РФ показывало видео битвы за Очеретино.
Telegram / RT на русском