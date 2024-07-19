"Война будущего из первого ряда": Журналист раскрыл обстановку в освобождённом Очеретине

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев одним из первых побывал в освобождённом российскими военными Очеретине в Донецкой Народной Республике. По его словам, в этом месте наблюдается "война будущего": небо заполонили FPV-дроны.

Военкор RT Мурад Газдиев передаёт из освобождённого Очеретина. Видео © Telegram / RT на русском

"Здесь можно увидеть войну будущего из первого ряда. Небо заполонили FPV-дроны, беспилотники-камикадзе. Нам первыми из журналистов удалось войти в Очеретино. При этом никаких гарантий безопасности нет. Здесь чётко понимаешь, почему сейчас [с украинской стороны] зашла речь о переговорах", — приводит слова военкора RT.