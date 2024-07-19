Суд отправил в СИЗО экс-главу Шатуры, которого обвинили в растрате свыше 220 млн рублей

Бывшего главу городского округа Шатура (Московская область) Алексея Артюхина, который обвиняется в растрате более 220 миллионов бюджетных средств, арестовали на два месяца. Соответствующее решение принял Тверской районный суд города Москвы.

На заседании суда адвокаты Артюхина требовали отправить его под домашний арест, утверждая, что у экс-чиновника хроническая ишемия, гипертония, бронхит и ряд других заболеваний. Однако доводы защиты суд не принял, отправив экс-главу Шатуры в СИЗО до 17 сентября.