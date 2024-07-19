Суд отправил в СИЗО экс-главу Шатуры, которого обвинили в растрате свыше 220 млн рублей
Суд на два месяца арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Артюхина
Бывшего главу городского округа Шатура (Московская область) Алексея Артюхина, который обвиняется в растрате более 220 миллионов бюджетных средств, арестовали на два месяца. Соответствующее решение принял Тверской районный суд города Москвы.
Алексей Артюхин в суде. Видео © Life.ru
На заседании суда адвокаты Артюхина требовали отправить его под домашний арест, утверждая, что у экс-чиновника хроническая ишемия, гипертония, бронхит и ряд других заболеваний. Однако доводы защиты суд не принял, отправив экс-главу Шатуры в СИЗО до 17 сентября.
Напомним о задержании Алексея Артюхина стало известно утром в среду, 17 июля. Его подозревают в растрате 221,5 миллиона рублей, которые выделялись на строительство водозабора и очистных сооружений. Экс-чиновник занимал пост главы городского округа Шатура с 2020 года, а за неделю до ареста ушёл в отставку.
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