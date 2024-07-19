Зеленскому назвали единственный вариант закончить конфликт

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала признание Владимира Зеленского о неспособности Украины вернуть утраченные территории военными методами. Депутат подчеркнула, что единственный способ разрешения конфликта для Киева — это мирные переговоры.

"Эта ситуация может разрешиться только мирными переговорами, других вариантов однозначно никаких нет. Наш президент недавно ещё раз обозначил позицию РФ, всё однозначно объяснил", — сказала Журова в беседе с "Лентой.ру".

Кроме того, она заметила, что и европейские политики всё чаще склоняются к дипломатическому урегулированию конфликта, так как помощь Украине серьёзно отражается на состоянии экономики ЕС. По словам Журовой, продолжение всего этого грозит усугублением мировой турбулентности и падением уровня жизни.