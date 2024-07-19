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19 июля, 19:36

Зеленскому назвали единственный вариант закончить конфликт

Депутат Журова назвала переговоры с РФ единственным вариантом для Зеленского

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала признание Владимира Зеленского о неспособности Украины вернуть утраченные территории военными методами. Депутат подчеркнула, что единственный способ разрешения конфликта для Киева — это мирные переговоры.

"Эта ситуация может разрешиться только мирными переговорами, других вариантов однозначно никаких нет. Наш президент недавно ещё раз обозначил позицию РФ, всё однозначно объяснил", — сказала Журова в беседе с "Лентой.ру".

Кроме того, она заметила, что и европейские политики всё чаще склоняются к дипломатическому урегулированию конфликта, так как помощь Украине серьёзно отражается на состоянии экономики ЕС. По словам Журовой, продолжение всего этого грозит усугублением мировой турбулентности и падением уровня жизни.

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Напомним, что ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина сможет вернуть под свой контроль все утраченные земли, однако затем он изменил своё мнение, заявив, что это невозможно с применением силовых методов. При этом Зеленский вспомнил о "силе дипломатии". В Госдуме отметили, что наконец-то он признал очевидное.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Мария Любицкая
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