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19 июля, 16:24

"Они уничтожены": В Киеве заявили о "кровавой мясорубке" нелегитимного Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский ликвидировал всю оппозицию на Украине

Владимир Зеленский уничтожил все конкурентные ему оппозиционные группы на Украине. Об этом заявил экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"В стране с помощью разных механизмов, которые были запущены, уничтожили свободу слова, уничтожили в целом инакомыслие и свободный бизнес, конкурирующие финансовые группы. Все эти группы были конкурентные нынешней власти, они все уничтожены", — сказал он в одном из видео на своём ютуб-канале.

Соскин подчеркнул, что из-за бездарных действий нелегитимного Зеленского Украина попала в "кровавую мясорубку". По его словам, у граждан повышается спонтанное противодействие киевскому режиму.

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С конца мая Зеленский официально никто, его легитимность закончилась. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для России это важно лишь при подписании соглашений.

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Никита Осипов
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