"Они уничтожены": В Киеве заявили о "кровавой мясорубке" нелегитимного Зеленского

Владимир Зеленский уничтожил все конкурентные ему оппозиционные группы на Украине. Об этом заявил экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"В стране с помощью разных механизмов, которые были запущены, уничтожили свободу слова, уничтожили в целом инакомыслие и свободный бизнес, конкурирующие финансовые группы. Все эти группы были конкурентные нынешней власти, они все уничтожены", — сказал он в одном из видео на своём ютуб-канале.