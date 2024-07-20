"Такого ещё не было": Аналитики оценили ущерб, который нанёс сбой в работе Windows
Аналитик Муртазин: Сбой в работе Windows показал всех, кто не имел плана Б
Эксперты прокомментировали беспрецедентный сбой в работе операционной системы Windows, вызвавший коллапс в работе организаций транспортных перевозок, СМИ и ряда других сфер. По их словам, это была "перепись тех, кто не имел плана Б".
"Сбой огромный — по всему миру. Фактически это перепись тех, кто не имел плана Б, такого в истории ещё не было. Проблема на данный момент ещё не решена. Россию это не затронуло, потому что корпоративных клиентов CrowdStrike у нас нет. И Китай тоже это не затронуло", — пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "Царьградом".
Согласно заявлению американской компании CrowdStrike, причиной массового сбоя стало обновление ПО до последней версии. В результате множество пользователей столкнулись с проблемами в работе продуктов Microsoft. На экранах загорался "синий экран смерти", а устройство автоматически перезагружалось. Как отметил руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусков, сейчас главная задача сотрудников компании — оперативно "откатить" ПО до рабочей версии.
Напомним, что массовый сбой в работе операционной системы Windows произошёл 19 июля. Проблемы в работе программного обеспечения привели к отмене рейсов в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании и Турции. Как оказалось позднее, проблемы в работе ОС произошли из-за последнего обновления ПО CrowdStrike, защищающего от кибератак. Сотрудники компании уже работают над "откатом" программы до более ранней версии.
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