"Такого ещё не было": Аналитики оценили ущерб, который нанёс сбой в работе Windows

Эксперты прокомментировали беспрецедентный сбой в работе операционной системы Windows, вызвавший коллапс в работе организаций транспортных перевозок, СМИ и ряда других сфер. По их словам, это была "перепись тех, кто не имел плана Б".

"Сбой огромный — по всему миру. Фактически это перепись тех, кто не имел плана Б, такого в истории ещё не было. Проблема на данный момент ещё не решена. Россию это не затронуло, потому что корпоративных клиентов CrowdStrike у нас нет. И Китай тоже это не затронуло", — пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "Царьградом".

Согласно заявлению американской компании CrowdStrike, причиной массового сбоя стало обновление ПО до последней версии. В результате множество пользователей столкнулись с проблемами в работе продуктов Microsoft. На экранах загорался "синий экран смерти", а устройство автоматически перезагружалось. Как отметил руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусков, сейчас главная задача сотрудников компании — оперативно "откатить" ПО до рабочей версии.