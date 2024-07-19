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19 июля, 20:52

Трёхчасовой кошмар в Египте: Россияне застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха

SHOT: Российские туристы застряли в аэропорту в Шарм-эль-Шейхе

В аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх застряли российские туристы. Как передаёт телеграм-канал SHOT, граждане, многие из которых с детьми, ждут отправки самолёта в Москву уже более трёх часов.

Обстановка в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх. Видео © Telegram / SHOT

Один из пассажиров рассказал представителям телеграм-канала, что Boeing 737-800 c бортовым номером 4s-3111 египетской авиакомпании Red Sea Airlines должен был вылететь в российскую столицу в 19:30. После того как люди расселись по своим местам в салоне самолёта, рейс долго не взлетал.

Через 30 минут такого ожидания бортпроводники начали раздавать им воду, а ещё через час было объявлено о технических неполадках, после чего всех 189 пассажиров доставили обратно в аэропорт. Представители авиаперевозчика, в свою очередь, не сообщают, когда рейс вылетит в Москву, а также о точных причинах задержки.

Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполётные процедуры
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполётные процедуры

Ранее представители авиакомпании "Аэрофлот" сообщали о стабилизации расписания рейсов из Шереметьево. А за несколько дней до этого сообщалось, что сотни человек не смогли улететь из Москвы из-за бушевавшего 5 июля урагана.

Обложка ©

Pixabay / ArminEP

Алексей Соловьёв
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