Трёхчасовой кошмар в Египте: Россияне застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха

В аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх застряли российские туристы. Как передаёт телеграм-канал SHOT, граждане, многие из которых с детьми, ждут отправки самолёта в Москву уже более трёх часов.

Обстановка в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх. Видео © Telegram / SHOT

Один из пассажиров рассказал представителям телеграм-канала, что Boeing 737-800 c бортовым номером 4s-3111 египетской авиакомпании Red Sea Airlines должен был вылететь в российскую столицу в 19:30. После того как люди расселись по своим местам в салоне самолёта, рейс долго не взлетал.