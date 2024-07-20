США могут изменить позицию по ударам ВСУ вглубь России

"Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что <...> обстоятельства изменились. Россия предприняла новое наступление на Харьков, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить ответные удары", — подчеркнул он и добавил, что пока позиция Вашингтона на этот счёт не изменилась.