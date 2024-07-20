США могут изменить позицию по ударам ВСУ вглубь России
Салливан: США могут изменить мнение по ударам ВСУ американским оружием вглубь РФ
США могут изменить позицию по ударам ВСУ вглубь России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira
Позиция Соединённых Штатов относительно ударов ВСУ американским оружием вглубь России может измениться. Такое заявление сделал на площадке Аспенского форума советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что <...> обстоятельства изменились. Россия предприняла новое наступление на Харьков, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить ответные удары", — подчеркнул он и добавил, что пока позиция Вашингтона на этот счёт не изменилась.
Ранее в США допустили, что правительство страны может всё-таки позволить украинской армии наносить удары по целям в глубине РФ. Однако там заявили, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву применять комплексы ATACMS для подобных действий. При этом глава офиса президента Украины Ермак считает, что НАТО в скором времени может снять ограничения на использование дальнобойного западного оружия Вооружёнными силами Украины.