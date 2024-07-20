Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США

Основатель Space X и Tesla Илон Маск прокомментировал вопрос одной из пользовательниц социальной сети Х по поводу предельного возраста для президента Соединённых Штатов. По этому поводу американский предприниматель заявил, что такое ограничение должно быть введено.

Одна из девушек задалась вопросом на просторах Всемирной паутины о том, почему в США главой государства не может быть человек, которому не исполнилось 35 лет, но в то же время нет никаких ограничений в другую сторону. Миллиардер в комментариях к этому вопросу написал, что согласен с введением предельного возраста пребывания на посту президента.