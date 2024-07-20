Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США
Маск: Для кандидатов в президенты США нужно установить предельный возраст
Основатель Space X и Tesla Илон Маск прокомментировал вопрос одной из пользовательниц социальной сети Х по поводу предельного возраста для президента Соединённых Штатов. По этому поводу американский предприниматель заявил, что такое ограничение должно быть введено.
Одна из девушек задалась вопросом на просторах Всемирной паутины о том, почему в США главой государства не может быть человек, которому не исполнилось 35 лет, но в то же время нет никаких ограничений в другую сторону. Миллиардер в комментариях к этому вопросу написал, что согласен с введением предельного возраста пребывания на посту президента.
"Да, должен быть максимальный возраст", — согласился с девушкой бизнесмен, отметив, что раньше люди просто не ожидали, что кто-то проживёт так долго.
Ранее Маск прокомментировал состоявшиеся в конце июня дебаты между нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Тогда миллиардер заявил, что всеобщее осознание когнитивных проблем действующего главы США сплотило американцев вне зависимости от их политических взглядов.
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