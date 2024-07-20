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20 июля, 04:48

Рейс Air India, экстренно приземлившийся в Красноярске, прибыл в Сан-Франциско

Рейс авиакомпании Air India, который был вынужден сделать экстренную посадку в Красноярске, успешно прибыл в международный аэропорт Сан-Франциско. Информация поступила от корреспондента РИА "Новости".

Напомним, что из-за непредвиденной ситуации в воздухе основной рейс Air India был вынужден совершить незапланированную посадку на территории России. После этого пассажиры были пересажены на резервный самолёт.

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Shutterstock / FOTODOM / Renatas Repcinskas

Кирилл Сосновских
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