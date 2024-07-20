Рейс Air India, экстренно приземлившийся в Красноярске, прибыл в Сан-Франциско
Рейс авиакомпании Air India, который был вынужден сделать экстренную посадку в Красноярске, успешно прибыл в международный аэропорт Сан-Франциско. Информация поступила от корреспондента РИА "Новости".
Напомним, что из-за непредвиденной ситуации в воздухе основной рейс Air India был вынужден совершить незапланированную посадку на территории России. После этого пассажиры были пересажены на резервный самолёт.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Renatas Repcinskas