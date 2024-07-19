За пассажирами севшего в Красноярске самолёта направят борт из Мумбаи

Air India направила резервный борт, чтобы забрать пассажиров экстренно севшего в Красноярске Boeing 777. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Он вылетел из Мумбаи в 08:30 мск.

Boeing 777 Air India, севший в Красноярске. Видео © X / K V Krishna Rao

Подчёркивается, что для оказания помощи пассажирам, которые из-за отсутствия российских виз были вынуждены остаться в здании терминала, была задействована местная служба поддержки. Им предоставили питание, на место приехали сотрудники консульства Индии, которые вместе с российской стороной работают над размещением людей в отелях.