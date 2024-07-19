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19 июля, 06:48

За пассажирами севшего в Красноярске самолёта направят борт из Мумбаи

Air India направила самолёт в Красноярск для пассажиров экстренно севшего Boeing

Boeing 777 Air India, севший в Красноярске. Обложка © X / K V Krishna Rao

Boeing 777 Air India, севший в Красноярске. Обложка © X / K V Krishna Rao

Air India направила резервный борт, чтобы забрать пассажиров экстренно севшего в Красноярске Boeing 777. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Он вылетел из Мумбаи в 08:30 мск.

Boeing 777 Air India, севший в Красноярске. Видео © X / K V Krishna Rao

Подчёркивается, что для оказания помощи пассажирам, которые из-за отсутствия российских виз были вынуждены остаться в здании терминала, была задействована местная служба поддержки. Им предоставили питание, на место приехали сотрудники консульства Индии, которые вместе с российской стороной работают над размещением людей в отелях.

Как сообщил РИА "Новости" руководитель представительства МИД РФ в Красноярске Артём Захаров, пассажиры чувствуют себя хорошо, жалоб нет. Их расселят по гостиницам, если резервный борт задержится.

Напомним, Boeing 777, следовавший рейсом Нью-Дели – Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Красноярске. На борту находилось 252 человека, никто не пострадал. Предварительно, причиной стали проблемы с двигателем.

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Примечательно, что годом ранее тот же рейс совершил экстренную посадку в Магадане. Никто не пострадал, пассажиров разместили в аэропорту. Однако они не смогли покинуть терминал из-за отсутствия российских виз.

Матвей Константинов
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