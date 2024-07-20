Лукашенко предложил привлечь "политзаключённых" к ликвидации последствий урагана

"Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает: у нас больше 20 тысяч сидельцев и так называемые политзаключённые. Туда, на просеку. Помогите стране", — сказал Лукашенко.

Напомним, недавно по Белоруссии прошёлся мощный ураган с ливнями и шквалистым ветром. Последствия стихии оказались серьёзными. Так, было нарушено электроснабжение почти двух тысяч населённых пунктов, по большей части в Гомельской области. Погиб один школьник, его задавило упавшее дерево на территории детского лагеря. Ещё шесть человек пострадали. Говоря о реакции властей на непогоду, Александр Лукашенко рассказал, как "отколошматил" глав областей за плохую работу, и указал на нежелание совместно ликвидировать последствия.