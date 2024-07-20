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20 июля, 06:33

Лукашенко предложил привлечь "политзаключённых" к ликвидации последствий урагана

Александр Лукашенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Вячеслав Викторов

Александр Лукашенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Вячеслав Викторов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал привлечь заключённых, в том числе "политических" к ликвидации последствий урагана. Соответствующее заявление лидер республики сделал, выступая на тематическом селекторном совещании.

"Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает: у нас больше 20 тысяч сидельцев и так называемые политзаключённые. Туда, на просеку. Помогите стране", — сказал Лукашенко.

Напомним, недавно по Белоруссии прошёлся мощный ураган с ливнями и шквалистым ветром. Последствия стихии оказались серьёзными. Так, было нарушено электроснабжение почти двух тысяч населённых пунктов, по большей части в Гомельской области. Погиб один школьник, его задавило упавшее дерево на территории детского лагеря. Ещё шесть человек пострадали. Говоря о реакции властей на непогоду, Александр Лукашенко рассказал, как "отколошматил" глав областей за плохую работу, и указал на нежелание совместно ликвидировать последствия.

В Белоруссии жертвами непогоды стали два человека, пострадали десятки населённых пунктов
В Белоруссии жертвами непогоды стали два человека, пострадали десятки населённых пунктов
Матвей Константинов
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