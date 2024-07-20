Российский военный ответил на ложь Зеленского о харьковской операции
Военный: Цель харьковской операции станет ясна после окончания боевых действий
Владимир Зеленский заявил, что наступательная операция РФ на Харьковском направлении якобы провалилась. Однако это ложь, заявил военнослужащий ВС РФ по имени Александр.
"Какая изначально была задумка харьковской операции, мы узнаем только после того, как закончатся военные действия", — заявил военный в разговоре с РИА "ФедералПресс".
По его словам, результат полностью зависит от целей самой операции. И хотя пока слишком рано подводить итоги, она не обязательно заключалась в полномасштабном наступлении войск и соединении сил на Кременном направлении в ЛНР. Также военнослужащий отметил, что действия группировки "Север" на Харьковском направлении способствовали оживлению под Торецком.
"По совокупности последствий этой операции она ни разу не провалилась. ВСУ резервы в Волчанск собирают со всего фронта, а мы давим на Торецк. Там уже есть очень серьёзные прорывы", — заключил боец.
Ранее Life.ru рассказал о перебросе на Харьковское направление бойцов спецназа "Ахмат". Их передвижение связано с целью создания "санитарной зоны", чтобы обезопасить жителей приграничных районов нашей страны, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Президент РФ Владимир Путин уже сообщал о начале формирования такой зоны.
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