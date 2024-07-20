Российский военный ответил на ложь Зеленского о харьковской операции

По его словам, результат полностью зависит от целей самой операции. И хотя пока слишком рано подводить итоги, она не обязательно заключалась в полномасштабном наступлении войск и соединении сил на Кременном направлении в ЛНР. Также военнослужащий отметил, что действия группировки "Север" на Харьковском направлении способствовали оживлению под Торецком.