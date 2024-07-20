В Курской области механизатор пострадал из-за атаки дрона по комбайну

В Курской области украинский беспилотник атаковал комбайн. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Напомним, что мирные жители Курской области в последнее время регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. Ранее Life.ru сообщал о том, как взрыв коптера ВСУ привёл к возгоранию пожарной части в курском посёлке. В результате происшествия ранило одного спасателя. Также украинские войска атаковали монастырь, в результате погиб один человек.