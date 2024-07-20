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20 июля, 12:27

В Москве начался Матч звёзд НХЛ и КХЛ с участием Овечкина, Малкина и Ковальчука

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин прибыл на "ЦСКА-арену" в Москве, чтобы сыграть в Матче российских звёзд Национальной и Континентальной хоккейных лиг (НХЛ и КХЛ). Видео с приездом игрока "Вашингтон Кэпиталз" опубликовали в телеграм-канале мероприятия. Овечкин принёс в раздевалку клюшки.

Овечкин прибыл на "ЦСКА-арену". Видео © Telegram / МАТЧ ГОДА | Суперзвёзды хоккея

Матч начался в 15:00 по мск. В нём принимают участие Александр Радулов, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и другие звёзды хоккея. Часть от выручки пойдёт на благотворительность.

Звёзд НХЛ тренируют Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок, команду КХЛ — Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг. Пока идёт первый период, счёт 2:1 в пользу представителей отечественной лиги.

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Ранее Овечкин признался, что предпочёл бы выиграть ещё один Кубок Стэнли, чем побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Но в идеале капитан "Вашингтон Кэпиталз" хотел бы сделать и то и другое.

Обложка ©

Telegram / МАТЧ ГОДА | Суперзвёзды хоккея

Николай Рюмин
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