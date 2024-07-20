В Самаре суд арестовал трёх фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева

Троих участников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева, в том числе подростка, арестовали до 17 сентября. Соответствующее решение вынес Самарский районный суд.

"Избрать в отношении обвиняемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 сентября включительно", — сказала судья.