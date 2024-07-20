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20 июля, 12:42

В Самаре суд арестовал трёх фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева

Один из фигурантов дела о покушении на депутата Михаила Матвеева. Обложка © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"

Один из фигурантов дела о покушении на депутата Михаила Матвеева. Обложка © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"

Троих участников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева, в том числе подростка, арестовали до 17 сентября. Соответствующее решение вынес Самарский районный суд.

"Избрать в отношении обвиняемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 сентября включительно", — сказала судья.

Дело о нападении на Матвеева расследуется по статье о покушении на убийство. Обвиняемые — двое граждан из стран ближнего зарубежья и 16-летний подросток из Самары.

Напомним, что вечером 18 июля депутат Михаил Матвеев сообщил, что на него в Самаре напали трое мужчин. Ему потребовалось вызвать скорую, так как его ударили по голове. Вскоре подозреваемые были задержаны.

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Наталья Демьянова
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