В Самаре суд арестовал трёх фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева
Один из фигурантов дела о покушении на депутата Михаила Матвеева. Обложка © Telegram / "Михаил Матвеев коммент"
Троих участников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева, в том числе подростка, арестовали до 17 сентября. Соответствующее решение вынес Самарский районный суд.
"Избрать в отношении обвиняемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 сентября включительно", — сказала судья.
Дело о нападении на Матвеева расследуется по статье о покушении на убийство. Обвиняемые — двое граждан из стран ближнего зарубежья и 16-летний подросток из Самары.
Напомним, что вечером 18 июля депутат Михаил Матвеев сообщил, что на него в Самаре напали трое мужчин. Ему потребовалось вызвать скорую, так как его ударили по голове. Вскоре подозреваемые были задержаны.