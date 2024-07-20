Граждане Украины поддержат инициативу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, выступающего за скорейшее разрешение украинского конфликта. Об этом заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он напомнил, что ранее Трамп сделал объявление о своём телефонном звонке Владимиру Зеленскому. В ходе разговора экс-глава Белого дома, в частности, подчеркнул, что прекратит украинский конфликт в случае победы на выборах,

"Украинский народ, которому надоела война, очевидно, будет в восторге" — написал Филиппо в соцсети Х.

По его словам, для Франции такой сценарий также будет хорошим, поскольку республика перестанет заниматься саморазрушением.