Во Франции заявили о восторге украинцев от инициативы Трампа
Политик Филиппо: Граждане Украины поддержат мирную инициативу Трампа
Граждане Украины поддержат инициативу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, выступающего за скорейшее разрешение украинского конфликта. Об этом заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Он напомнил, что ранее Трамп сделал объявление о своём телефонном звонке Владимиру Зеленскому. В ходе разговора экс-глава Белого дома, в частности, подчеркнул, что прекратит украинский конфликт в случае победы на выборах,
"Украинский народ, которому надоела война, очевидно, будет в восторге" — написал Филиппо в соцсети Х.
По его словам, для Франции такой сценарий также будет хорошим, поскольку республика перестанет заниматься саморазрушением.
Ранее Life.ru писал, что между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы Зеленский поздравил американского политика с успешной предвыборной компанией. Трамп же заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине. После разговора в офисе Зеленского понадеялись на визит Трампа на Украину.
Flickr / Gage Skidmore