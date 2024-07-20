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20 июля, 16:00

Во Франции заявили о восторге украинцев от инициативы Трампа

Политик Филиппо: Граждане Украины поддержат мирную инициативу Трампа

Граждане Украины поддержат инициативу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, выступающего за скорейшее разрешение украинского конфликта. Об этом заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он напомнил, что ранее Трамп сделал объявление о своём телефонном звонке Владимиру Зеленскому. В ходе разговора экс-глава Белого дома, в частности, подчеркнул, что прекратит украинский конфликт в случае победы на выборах,

"Украинский народ, которому надоела война, очевидно, будет в восторге" — написал Филиппо в соцсети Х.

По его словам, для Франции такой сценарий также будет хорошим, поскольку республика перестанет заниматься саморазрушением.

Зеленский после разговора с Трампом провозгласил его президентом США
Зеленский после разговора с Трампом провозгласил его президентом США

Ранее Life.ru писал, что между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы Зеленский поздравил американского политика с успешной предвыборной компанией. Трамп же заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине. После разговора в офисе Зеленского понадеялись на визит Трампа на Украину.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Наталья Демьянова
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