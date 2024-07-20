МОК одобрил смену гражданства гребчихи Пракатень с российского на узбекистанское

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил смену спортивного гражданства серебряного призёра Игр в Токио по академической гребле Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Теперь уроженка Минска будет выступать за сборную этого центральноазиатского государства.

"Исполком МОК утвердил смену спортивного гражданства вице-чемпионки Олимпиады в академической гребле Анны Пракатень", — говорится в сообщении на сайте МОК.

Анне Пракатень 31 год, она родилась в Минске и до 2016 года выступала за Белоруссию. Затем спортсменка перешла в российскую сборную и в 2020 году завоевала серебро на Играх в Токио.