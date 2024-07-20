МОК одобрил смену гражданства гребчихи Пракатень с российского на узбекистанское
Анна Пракатень. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил смену спортивного гражданства серебряного призёра Игр в Токио по академической гребле Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Теперь уроженка Минска будет выступать за сборную этого центральноазиатского государства.
"Исполком МОК утвердил смену спортивного гражданства вице-чемпионки Олимпиады в академической гребле Анны Пракатень", — говорится в сообщении на сайте МОК.
Анне Пракатень 31 год, она родилась в Минске и до 2016 года выступала за Белоруссию. Затем спортсменка перешла в российскую сборную и в 2020 году завоевала серебро на Играх в Токио.
Олимпийские игры в Париже, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Ранее Life.ru рассказывал, что МОК опубликовал список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ. Позже МОК допустил изменения в списке россиян, которых допустят на Игры.