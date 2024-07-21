Следствие проведёт экспертизы с потерпевшими в "Крокусе" после окончания лечения
"Крокус сити холл" во время теракта. Фото © Life.ru
Судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокус Сити Холле" будут проводить после их лечения. Об этом следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА "Новости".
"По уголовному делу необходимо: после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам", — говорится в одном из судебных постановлений.
Всего в качестве потерпевших допрошено более 1700 человек, как свидетелей допросили более 800. Также следствие провело более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначило более 650 различных судебных экспертиз.
Ранее Life.ru рассказал о том, что срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлён до 22 сентября. Напомним, что 22 марта в красногорском "Крокус сити холле" произошёл теракт. Четверо боевиков расстреляли людей, которые пришли на концерт группы "Пикник", и подожгли здание. В результате трагедии погибло 144 человека, свыше 550 пострадали.