Следствие проведёт экспертизы с потерпевшими в "Крокусе" после окончания лечения

Судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокус Сити Холле" будут проводить после их лечения. Об этом следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА "Новости".

"По уголовному делу необходимо: после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам", — говорится в одном из судебных постановлений.