МЧС: Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на тушение поджогов
Система противопожарной защиты в подмосковном "Крокус сити холле", где при теракте погибли свыше 140 человек, не была предназначена для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
"Когда был совершён поджог, да ещё и с использованием ЛВЖ, по нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости", — сказал он на пресс-конференции.
Представитель МЧС отметил, что ему до сих пор неизвестно, что террористы применяли для поджога здания концертной площадки. По словам Воронова, либо это был бензин или бензин с маслом, как "смесь Молотова".
Напомним, теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых непосредственных исполнителей поймали в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.
ТАСС / Владимир Гердо