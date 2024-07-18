МЧС: Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на тушение поджогов

Система противопожарной защиты в подмосковном "Крокус сити холле", где при теракте погибли свыше 140 человек, не была предназначена для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"Когда был совершён поджог, да ещё и с использованием ЛВЖ, по нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости", — сказал он на пресс-конференции.