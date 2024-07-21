В Белом доме раскрыли новые подробности о состоянии слёгшего с ковидом Байдена

Врач О'Коннор сообщил, что у Байдена остался лишь кашель после заражения ковидом

Президент США Джо Байден чувствует себя гораздо лучше после заражения ковидом, сейчас его мучают лишь кашель и боль в горле. Об этом сообщил лечащий врач политика Кевин О'Коннор, документ опубликован на сайте Белого дома.