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В Белом доме раскрыли новые подробности о состоянии слёгшего с ковидом Байдена

Врач О'Коннор сообщил, что у Байдена остался лишь кашель после заражения ковидом

21 июля, 09:12
Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Президент США Джо Байден чувствует себя гораздо лучше после заражения ковидом, сейчас его мучают лишь кашель и боль в горле. Об этом сообщил лечащий врач политика Кевин О'Коннор, документ опубликован на сайте Белого дома.

"Президент Байден по-прежнему испытывает слабый непродуктивный кашель и охриплость голоса, но общее состояние продолжает улучшаться", — говорится в тексте.

Там подчёркивается, что американский лидер мужественно продолжает работу, несмотря на болезнь. Врач добавил, что в последние дни у Байдена фиксируются хорошие показатели давления, пульса, температуры, а лёгкие не поражены вирусом.

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Напомним, 16 июля президент США Джо Байден сдал положительный тест на ковид. Представители политика сообщили, что он вернётся в свою резиденцию в штате Делавэр, где будет находиться на самоизоляции и продолжать выполнять свои обязанности. Как утверждается, коронавирус затронул верхние дыхательные пути Байдена и проявляет себя слабой симптоматикой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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