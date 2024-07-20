"Немедленно": Кандидат на пост вице-президента США Вэнс призвал Байдена уйти в отставку

Кандидат на пост вице-президента Соединённых Штатов от республиканцев сенатор Джеймс Дэвид Вэнс призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена уйти в отставку, если он не способен бороться за второй срок. Соответствующий пост появился в субботу, 20 июля, на странице Вэнса в соцсети X.

"Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить [народу]. Он должен уйти в отставку немедленно", — подчеркнул он.