"Немедленно": Кандидат на пост вице-президента США Вэнс призвал Байдена уйти в отставку
Кандидат на пост вице-президента США Вэнс потребовал от Байдена уйти в отставку
Кандидат на пост вице-президента Соединённых Штатов от республиканцев сенатор Джеймс Дэвид Вэнс призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена уйти в отставку, если он не способен бороться за второй срок. Соответствующий пост появился в субботу, 20 июля, на странице Вэнса в соцсети X.
"Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить [народу]. Он должен уйти в отставку немедленно", — подчеркнул он.
По словам Вэнса, призывающие Байдена отказаться от участия в выборах, но не покидать пост главы государства, проявляют "абсурдный уровень цинизма".
Напомним, дискуссии вокруг того, что Байдену следует отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок, стали активно вестись после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Резкий обвал рейтингов демократа произошёл именно после его неубедительного выступления, вследствие чего многие политики и знаменитости попросили Байдена отказаться от участия в выборах. Причём борьбу за второй срок Байдену осложняет не только это. Сообщалось, что у американского лидера подтвердился коронавирус. Впрочем, это может быть уловкой. По мнению политолога, так Байден пытается вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение. СМИ сообщают, что хозяин Белого дома может выйти из гонки уже в ближайшие дни.
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