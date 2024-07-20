"Время истекло": Крупнейший спонсор демократов призвал Байдена сняться с выборов
NYT: Крупнейший спонсор демократов Мориц призвал Байдена сняться с выборов
Майкл Мориц и Джо Байден. Обложка © Wikipedia / TechCrunch-4S2A0089, © ТАСС / AP / Susan Walsh
Один из крупнейших спонсоров Демократической партии США, миллиардер Майкл Мориц, призвал действующего американского лидера Джо Байдена сняться с выборов. По его словам, 81-летний хозяин Белого дома может обречь страну на "жестокие времена".
"Он может либо обречь страну на тёмные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло", — приводит газета The New York Times (NYT) слова миллиардера.
Мориц — руководитель одного из самых старейших и влиятельных инвестиционных фондов Sequoia Capital. Только в этом году он выделил 7,8 миллиона долларов на поддержку Байдена и борьбу против его главного соперника Дональда Трампа. В настоящее время пожертвования миллиардера приостановлены.
Ранее Life.ru сообщал, что в переизбрании Байдена засомневался даже экс-президент США Барак Обама. Он выразил мнение, что действующему американскому лидеру следует всерьёз подумать о том, насколько "жизнеспособна" его кандидатура. При этом СМИ пишут, что хозяин Белого дома может выйти из гонки уже в ближайшие дни.
Дискуссии вокруг того, что Байдену стоит отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок, активно ведутся после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Резкий обвал рейтингов демократа произошёл именно после его неубедительного выступления, а многие политики и знаменитости просят Байдена отказаться от участия в выборах. Накануне стало известно, что у американского лидера подтвердился коронавирус. Впрочем, это может быть уловкой. По мнению политолога, так Байден пытается вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение.