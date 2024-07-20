"Время истекло": Крупнейший спонсор демократов призвал Байдена сняться с выборов

Мориц — руководитель одного из самых старейших и влиятельных инвестиционных фондов Sequoia Capital. Только в этом году он выделил 7,8 миллиона долларов на поддержку Байдена и борьбу против его главного соперника Дональда Трампа. В настоящее время пожертвования миллиардера приостановлены.

Дискуссии вокруг того, что Байдену стоит отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок, активно ведутся после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Резкий обвал рейтингов демократа произошёл именно после его неубедительного выступления, а многие политики и знаменитости просят Байдена отказаться от участия в выборах. Накануне стало известно, что у американского лидера подтвердился коронавирус. Впрочем, это может быть уловкой. По мнению политолога, так Байден пытается вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение.