Кто дольше продержится: В США устроили соревнования между Байденом и салатом латук

Американская IT-платформа Polymarket запустила в Сети десятидневный стрим, чтобы проверить, кто дольше продержится: салат латук или президент США Джо Байден. Люди спорят, что произойдёт быстрее — 81-летний американский лидер выйдет из предвыборной гонки или овощ полностью сгниёт. К слову, шансы Байдена одержать "победу" над латуком оценивают в 30%.

Дискуссии вокруг того, что Байдену стоит отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок, активно ведутся после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Резкий обвал рейтингов демократа произошёл именно после его неубедительного выступления, а многие политики и знаменитости просят Байдена отказаться от участия в выборах. Накануне стало известно, что у американского лидера подтвердился коронавирус. Впрочем, это может быть уловкой. По мнению политолога, так Байден пытается вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение.