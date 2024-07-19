Кто дольше продержится: В США устроили соревнования между Байденом и салатом латук
Американцы устроили соревнования между Байденом и салатом латук
Американская IT-платформа Polymarket запустила в Сети десятидневный стрим, чтобы проверить, кто дольше продержится: салат латук или президент США Джо Байден. Люди спорят, что произойдёт быстрее — 81-летний американский лидер выйдет из предвыборной гонки или овощ полностью сгниёт. К слову, шансы Байдена одержать "победу" над латуком оценивают в 30%.
"Латук в президенты!" — пишет целый ряд пользователей в трансляции, ведущейся в соцсети Х.
Американцы устроили соревнования между Байденом и салатом латук. Скриншот © X / Polymarket
Напомним, подобный стрим уже запускали два года назад после новостей о возможной отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс — тогда чиновница покинула пост раньше, чем сгнил салат.
Как сообщал Life.ru ранее, в переизбрании Байдена засомневался даже экс-президент США Барак Обама. Он выразил мнение, что действующему американскому лидеру следует всерьёз подумать о том, насколько "жизнеспособна" его кандидатура. При этом СМИ пишут, что хозяин Белого дома может выйти из гонки уже в ближайшие дни.
Дискуссии вокруг того, что Байдену стоит отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок, активно ведутся после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Резкий обвал рейтингов демократа произошёл именно после его неубедительного выступления, а многие политики и знаменитости просят Байдена отказаться от участия в выборах. Накануне стало известно, что у американского лидера подтвердился коронавирус. Впрочем, это может быть уловкой. По мнению политолога, так Байден пытается вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение.
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