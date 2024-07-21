Бывший министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в "Матросской Тишине"
Экс-мэр Кизилюрта Магомедов с травмами госпитализирован из "Матросской Тишины"
Магомед Магомедов. Обложка © Новости ННТ / YouTube
Экс-министра спорта Дагестана, бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова увезли с травмами из СИЗО "Матросская Тишина". По предварительным данным сайта MK.ru, он пытался свести счёты с жизнью.
Всё произошло накануне ночью в камере, где держали обвиняемого по делу о хищении. Около трёх часов ночи сотрудники учреждения нашли Магомедова с повреждениями, характерными для попытки самоубийства. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в НИИ им. Склифосовского.
Как сообщал Life.ru, Магомедова задержали 3 октября прошлого года. Его подозревают в связях с криминалом и хищении, когда он был министром спорта Дагестана, то есть в период с 2012-го по 2021 год. Позже стало известно, что экс-политик присваивал себе бюджетные средства, выделенные на питьевую воду, машины для ЖКХ и ремонт ветхого жилья жителей республики.