Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 11:42

Бывший министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в "Матросской Тишине"

Экс-мэр Кизилюрта Магомедов с травмами госпитализирован из "Матросской Тишины"

Магомед Магомедов. Обложка © Новости ННТ / YouTube

Магомед Магомедов. Обложка © Новости ННТ / YouTube

Экс-министра спорта Дагестана, бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова увезли с травмами из СИЗО "Матросская Тишина". По предварительным данным сайта MK.ru, он пытался свести счёты с жизнью.

Всё произошло накануне ночью в камере, где держали обвиняемого по делу о хищении. Около трёх часов ночи сотрудники учреждения нашли Магомедова с повреждениями, характерными для попытки самоубийства. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в НИИ им. Склифосовского.

Оружие, часы и чёрная икра: Лайф публикует видео обыска в особняке мэра Кизилюрта Магомедова
Оружие, часы и чёрная икра: Лайф публикует видео обыска в особняке мэра Кизилюрта Магомедова

Как сообщал Life.ru, Магомедова задержали 3 октября прошлого года. Его подозревают в связях с криминалом и хищении, когда он был министром спорта Дагестана, то есть в период с 2012-го по 2021 год. Позже стало известно, что экс-политик присваивал себе бюджетные средства, выделенные на питьевую воду, машины для ЖКХ и ремонт ветхого жилья жителей республики.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров