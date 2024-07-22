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22 июля, 07:10

В Раде считают, что Трамп в случае переизбрания "выбросит" Зеленского с Банковой

Нардеп Шевченко: Трамп после переизбрания заставит Зеленского подать в отставку

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп займёт Белый дом, он заставит Владимира Зеленского подать в отставку. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявив, что после этого новый глава украинского парламента будет вынужден подписать мирный договор с Россией.

"Думаю, он [Трамп] заставит уйти [Зеленского] в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение [с Россией] с обоюдными уступками", — сообщил он в своём телеграм-канале.

Шевченко полагает, что дорога в НАТО и ЕС для Украины будет закрыта навсегда, русский язык станет официальным языком межнационального общения, а "с Бандерой придётся попрощаться".

"С Бандерой придётся попрощаться. Во всех смыслах. Радикальные деятели будут вынуждены покинуть территорию Украины", — спрогнозировал украинский нардеп.

По словам Шевченко, за всем этим на Украине последуют выборы, после которых будет проведён референдум о новой конституции для страны. Также он уверен, что деньги на восстановление разрушенной инфраструктуры будут давать Киеву Россия и ЕС. Москва, в свою очередь, подпишет с Вашингтоном новое соглашение о стратегических наступательных вооружениях, думает депутат.

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Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что положит конец войне между Россией и Украиной ещё до того, как займёт Овальный кабинет (рабочая комната президента Штатов). На фоне таких заявлений в Америке заметили, что Владимир Зеленский решил подсуетиться и наладить контакты с Трампом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
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