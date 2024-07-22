Боррель призвал ЕС не допустить полного уничтожения энергосистемы Украины
Украина за год лишилась не менее 70% энергомощностей. Такую цифру назвал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран Евросоюза. Сегодня они планируют обсудить обсудят возможность усиления энергетической поддержки Киева и увеличения поставок средств ПВО.
"Мы должны попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы Украины. 70% энергетических мощностей уже уничтожены, но сейчас лето, но зимой все станет гораздо сложнее", — отметил Боррель.
Ситуация в украинской энергетике ухудшается с каждым днём. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. К середине лета в стране уже введены вечерние лимиты потребления электричества. Множество энергетических объектов повреждено, часть из них без возможности восстановления.
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