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22 июля, 08:42

Опубликовано видео с моментом взрыва в ТЦ в Апшеронске

SHOT опубликовал видео с моментом взрыва в ТЦ в Апшеронске, в результате которого пострадали 14 человек.

Момент взрыва в ТЦ в Апшеронске. Видео © SHOT

В реанимации местной больницы сейчас остаётся сотрудница аптеки, которую вызволили из-под завалов. Она в тяжёлом состоянии. Ещё двоих пострадавших направили в Краснодар, также двое получили помощь на месте ЧП. Остальные отказались от госпитализации.

Момент обнаружения сотрудницы ТЦ под завалами в Апшеронске попал на видео
Момент обнаружения сотрудницы ТЦ под завалами в Апшеронске попал на видео

Напомним, утром 22 июля в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края произошёл взрыв газа, из-за которого обрушилась большая часть здания. Очевидцы сообщали, что под завалами может оставаться работница аптеки, позже сотрудникам МЧС всё же удалось её вызволить. В результате происшествия пострадало 14 человек, однако прокуратура сообщает о 4 раненных. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

ГУ МЧС Краснодарского края

Александра Вишнякова
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