Опубликовано видео с моментом взрыва в ТЦ в Апшеронске
SHOT опубликовал видео с моментом взрыва в ТЦ в Апшеронске, в результате которого пострадали 14 человек.
Момент взрыва в ТЦ в Апшеронске. Видео © SHOT
В реанимации местной больницы сейчас остаётся сотрудница аптеки, которую вызволили из-под завалов. Она в тяжёлом состоянии. Ещё двоих пострадавших направили в Краснодар, также двое получили помощь на месте ЧП. Остальные отказались от госпитализации.
Напомним, утром 22 июля в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края произошёл взрыв газа, из-за которого обрушилась большая часть здания. Очевидцы сообщали, что под завалами может оставаться работница аптеки, позже сотрудникам МЧС всё же удалось её вызволить. В результате происшествия пострадало 14 человек, однако прокуратура сообщает о 4 раненных. Возбуждено уголовное дело.
ГУ МЧС Краснодарского края