Опубликовано видео с моментом взрыва в ТЦ в Апшеронске

SHOT опубликовал видео с моментом взрыва в ТЦ в Апшеронске, в результате которого пострадали 14 человек.

В реанимации местной больницы сейчас остаётся сотрудница аптеки, которую вызволили из-под завалов. Она в тяжёлом состоянии. Ещё двоих пострадавших направили в Краснодар, также двое получили помощь на месте ЧП. Остальные отказались от госпитализации.