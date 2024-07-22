Летевший в Петербург Superjet "России" полетал кругами и вернулся в Архангельск из-за сбоя техники

Летевший из Архангельска в Санкт-Петербург Superjet авиакомпании "Россия" в течение часа совершал круги над Северодвинском, после чего был вынужден возвратиться в аэропорт вылета Талаги в связи с технической неисправностью. Как сообщает Mash, проблема была в работе закрылок.

Следовавший в Петербург Superjet вернулся в аэропорт в Архангельске после часа полёта кругами над Северодвинском. Изображение © Telegram / Mash

Борт отправился из архангельского аэропорта Талаги в 7:15, но далеко не улетел — путешествие для экипажа и пассажиров свелось к кругам на малой высоте над соседним Северодвинском с последующим возвращением в точку вылета. При этом о технической неисправности было объявлено за 20 минут до посадки. Вылет рейса перенесли на 12:30 и начали готовить резервный самолёт, а пассажиров отправили ждать в здание воздушной гавани. Впоследствии вылет перенесли ещё раз — на 12:45.