Летевший в Петербург Superjet "России" полетал кругами и вернулся в Архангельск из-за сбоя техники
Mash: Следовавший в Петербург Superjet вернулся в аэропорт вылета в Архангельске
Летевший из Архангельска в Санкт-Петербург Superjet авиакомпании "Россия" в течение часа совершал круги над Северодвинском, после чего был вынужден возвратиться в аэропорт вылета Талаги в связи с технической неисправностью. Как сообщает Mash, проблема была в работе закрылок.
Следовавший в Петербург Superjet вернулся в аэропорт в Архангельске после часа полёта кругами над Северодвинском. Изображение © Telegram / Mash
Борт отправился из архангельского аэропорта Талаги в 7:15, но далеко не улетел — путешествие для экипажа и пассажиров свелось к кругам на малой высоте над соседним Северодвинском с последующим возвращением в точку вылета. При этом о технической неисправности было объявлено за 20 минут до посадки. Вылет рейса перенесли на 12:30 и начали готовить резервный самолёт, а пассажиров отправили ждать в здание воздушной гавани. Впоследствии вылет перенесли ещё раз — на 12:45.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как российские туристы из Казани были вынуждены сидеть в ожидании в турецком аэропорту. Вчера стало известно о том, что вылет рейса компании Azur Air из Даламана в казанский аэропорт был отложен на 15 часов. Причиной назвали поломку самолёта Boeing 707, что, кстати, выглядит правдоподобно — в последнее время такие поломки не редкость. Более чем 350 туристам пришлось ожидать вылета свыше 15 часов.
ТАСС / Марина Лысцева