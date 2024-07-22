На Украине устали от нелегитимного Зеленского и требуют провести выборы президента

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что обращался в Верховный суд Украины, чтобы потребовать провести президентские выборы в стране, чтобы не нарушать основы конституционного строя. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

"Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения Конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд с требованием назначить выборы президента Украины. Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я", — с бравадой отметил нардеп.