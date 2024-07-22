На Украине устали от нелегитимного Зеленского и требуют провести выборы президента
Депутат Рады Дубинский потребовал у суда проведения выборов на Украине
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что обращался в Верховный суд Украины, чтобы потребовать провести президентские выборы в стране, чтобы не нарушать основы конституционного строя. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.
"Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения Конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд с требованием назначить выборы президента Украины. Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я", — с бравадой отметил нардеп.
Президентские полномочия Владимира Зеленского с 20 мая этого года официально закончились, то есть на Украине он сейчас не занимает вовсе никакой государственной должности. Этим уже давненько недоволен депутат Рады Александр Дубинский который ранее направил иск в суд с требованием признать Зеленского нелегитимным и провести в стране выборы президента. Именно это заявление должен рассмотреть Верховный суд Украины сегодня, 22 июля.
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