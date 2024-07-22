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22 июля, 14:45

Смирись: Экс-глава контрразведки ФРГ призвал Зеленского принять реальность конфликта с РФ

Маасен: Зеленскому нужно смириться с новыми границами Украины

Владимиру Зеленскому следует принять тот факт, что Украина не сможет вернуться в рамки прежних границ, и приступить к разработке плана по прекращению огня. Такое мнение выразил бывший руководитель Федеральной службы по защите Конституции ФРГ (контрразведка — Прим. Life.ru) Ханс-Георг Маасен.

"Я бы рекомендовал [Зеленскому] сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина. Что Россию можно расколоть или оккупировать. <…> А ещё он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими",сказал экс-чиновник в эфире TV Berlin.

Маасен также отметил стремление Зеленского сделать НАТО активным участником противостояния с Россией, что явно не совпадает с интересами альянса. И Германии это тоже не нужно, Зеленский должен уладить вопрос собственными силами, подытожил бывший руководитель немецкой контрразведки.

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Напомним, что выступавший противником мирных переговоров Зеленский в одном из недавних интервью "Би-би-си" вдруг допустил возможность дипломатического процесса с участием президента России Владимира Путина. Видимо, специально изданный указ, который такую функцию запрещает, бывшего комика больше не заботит. В Кремле дали оценку этим заявлениям, сказав, что это намного лучше "войны до последнего украинца", но для начала нужно увидеть, насколько серьёзны подобные высказывания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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