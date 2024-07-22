Смирись: Экс-глава контрразведки ФРГ призвал Зеленского принять реальность конфликта с РФ

Владимиру Зеленскому следует принять тот факт, что Украина не сможет вернуться в рамки прежних границ, и приступить к разработке плана по прекращению огня. Такое мнение выразил бывший руководитель Федеральной службы по защите Конституции ФРГ (контрразведка — Прим. Life.ru) Ханс-Георг Маасен.

"Я бы рекомендовал [Зеленскому] сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина. Что Россию можно расколоть или оккупировать. <…> А ещё он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими", — сказал экс-чиновник в эфире TV Berlin.