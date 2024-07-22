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Скрюченную Пугачёву заметили в Юрмале с красавцем-мужчиной, и это не Галкин*

Барецкий заявил, что Пугачёва ходит по Юрмале с охраной из-за ревности Галкина*

22 июля, 16:43
Алла Пугачёва с мужем Максимом Галкиным*. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Алла Пугачёва с мужем Максимом Галкиным*. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Певица Алла Пугачёва проводит лето в Юрмале, где её повсюду сопровождает охрана, специально нанятая мужем артистки Максимом Галкиным*. Таким мнением поделился с порталом "Страсти" шоумен Стас Барецкий.

"Он [Галкин*] очень ревнив!" пояснил он причины, по которым Пугачёва вынуждена передвигаться с охранником.

Звёздное семейство решило провести это лето в Латвии, потому что Пугачёва чувствует себя плохо в жарком климате на Кипре, где обосновалась после отъезда из Израиля. Очевидцы давно заметили, что по Юрмале артистка ходит с высоким крупным мужчиной. Барецкий уверен, что речь идёт всего лишь об охраннике. По его словам, несмотря на пошатнувшееся финансовое положение, семья певицы готова потратиться на подобные услуги.

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Ранее Life.ru писал, что видео прогулки Пугачёвой по Юрмале завирусилось в Сети. Причём состояние некогда популярной певицы шокировало многих. Комментаторы назвали Примадонну "скрючившейся старушкой", отметив, что она больше похожа на бабушку подростка, но никак не на мать. Вместе с семейством тогда заметили мужчину, который его сопровождал. Позже врач предположил, что у Пугачёвой могут быть коксартроз и остеохондроз.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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