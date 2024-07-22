Скрюченную Пугачёву заметили в Юрмале с красавцем-мужчиной, и это не Галкин* Барецкий заявил, что Пугачёва ходит по Юрмале с охраной из-за ревности Галкина* 22 июля, 16:43 Алла Пугачёва с мужем Максимом Галкиным*. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Певица Алла Пугачёва проводит лето в Юрмале, где её повсюду сопровождает охрана, специально нанятая мужем артистки Максимом Галкиным*. Таким мнением поделился с порталом "Страсти" шоумен Стас Барецкий.

"Он [Галкин*] очень ревнив!" — пояснил он причины, по которым Пугачёва вынуждена передвигаться с охранником.

Звёздное семейство решило провести это лето в Латвии, потому что Пугачёва чувствует себя плохо в жарком климате на Кипре, где обосновалась после отъезда из Израиля. Очевидцы давно заметили, что по Юрмале артистка ходит с высоким крупным мужчиной. Барецкий уверен, что речь идёт всего лишь об охраннике. По его словам, несмотря на пошатнувшееся финансовое положение, семья певицы готова потратиться на подобные услуги.

Ранее Life.ru писал, что видео прогулки Пугачёвой по Юрмале завирусилось в Сети. Причём состояние некогда популярной певицы шокировало многих. Комментаторы назвали Примадонну "скрючившейся старушкой", отметив, что она больше похожа на бабушку подростка, но никак не на мать. Вместе с семейством тогда заметили мужчину, который его сопровождал. Позже врач предположил, что у Пугачёвой могут быть коксартроз и остеохондроз.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми