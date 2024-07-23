Суд перенёс рассмотрение иска о выборах президента Украины на осень
Кассационный административный суд Украины принял решение отложить рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского о назначении президентских выборов в стране до 16 сентября 2024 года.
"Кассационный административный суд отложил рассмотрение дела по иску внефракционного народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит обязать Верховную раду объявить выборы президента Украины <…> рассмотрение дела продолжится в 15.30 16 сентября", — уточняется в сообщении, которое приводит УНИАН.
Напомним, Дубинский заявил, что обращался в Верховный суд Украины с требованием провести президентские выборы в стране, чтобы не нарушать основы конституционного строя. Многие уверены, что полномочия Владимира Зеленского с 20 мая этого года официально закончились, поэтому на Украине он сейчас не занимает вовсе никакой государственной должности.
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