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22 июля, 21:30

Суд перенёс рассмотрение иска о выборах президента Украины на осень

Кассационный административный суд Украины принял решение отложить рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского о назначении президентских выборов в стране до 16 сентября 2024 года.

"Кассационный административный суд отложил рассмотрение дела по иску внефракционного народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит обязать Верховную раду объявить выборы президента Украины <…> рассмотрение дела продолжится в 15.30 16 сентября", — уточняется в сообщении, которое приводит УНИАН.

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Напомним, Дубинский заявил, что обращался в Верховный суд Украины с требованием провести президентские выборы в стране, чтобы не нарушать основы конституционного строя. Многие уверены, что полномочия Владимира Зеленского с 20 мая этого года официально закончились, поэтому на Украине он сейчас не занимает вовсе никакой государственной должности.

Обложка ©

Unsplash / Robert Anasch

Анатолий Симоненко
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