Глава Якутии Николаев стал председателем комиссии Госсовета по энергетике

Глава Якутии Айсен Николаев стал новым председателем комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". На данный пост его назначил президент России Владимир Путин, а соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Ранее эту должность в Госсовете занимал бывший глава Кузбасса, а на данный момент министр энергетики России Сергей Цивилёв. Теперь Николаев займётся вопросами реализации государственной политики по обеспечению технологического суверенитета в энергетической отрасли и развития отечественного энергомашиностроения.

"Это большая честь для республики и для меня лично. Знак того, что вектор развития республики — верный. Очень благодарен за оказанное доверие. Работаем дальше!" - отметил Айсен Николаев в соцсетях.