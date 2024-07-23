Глава Якутии Николаев стал председателем комиссии Госсовета по энергетике
Глава Якутии Айсен Николаев. Обложка © Kremlin
Глава Якутии Айсен Николаев стал новым председателем комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". На данный пост его назначил президент России Владимир Путин, а соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Ранее эту должность в Госсовете занимал бывший глава Кузбасса, а на данный момент министр энергетики России Сергей Цивилёв. Теперь Николаев займётся вопросами реализации государственной политики по обеспечению технологического суверенитета в энергетической отрасли и развития отечественного энергомашиностроения.
"Это большая честь для республики и для меня лично. Знак того, что вектор развития республики — верный. Очень благодарен за оказанное доверие. Работаем дальше!" - отметил Айсен Николаев в соцсетях.
Напомним, что ранее Владимир Путин включил в состав Госсовета врио глав девяти регионов России. В него смогли войти врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, Алтая — Андрей Турчак, Тульской области — Дмитрий Миляев, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры — Руслан Кухарук, Хабаровского края — Дмитрий Демешин, Кемеровской области — Илья Середюк, Курской области — Алексей Смирнов, Самарской области — Вячеслав Федорищев, Вологодской области — Георгий Филимонов. Также президент России своим указом присвоил звание Народного артиста РФ певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN.