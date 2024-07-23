Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 07:00

Умерла заведующая аптеки, которую достали из-под завалов ТЦ в Апшеронске

Умерла заведующая аптеки, которая получила страшные травмы после взрыва в торговом центре в Апшеронске. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, 40-летняя Ирина скончалась около часа назад в больнице Краснодара, куда её транспортировали накануне. После взрыва у женщины диагностировали перелом бедра, разрыв левого колена, рваны раны и ожоги тела. Позже ей ампутировали стопу. Но сегодня заведующая скончалась. До своего 41-го дня рождения она не дожила несколько дней.

Последние пару лет Ирина работала заведующей социальной аптеки. Вчера она пришла на работу за несколько минут до взрыва и оказалась под завалами. Когда спасатели вызволяли её, женщина была в сознании и кричала от боли.

Опубликовано видео с моментом взрыва в ТЦ в Апшеронске
Опубликовано видео с моментом взрыва в ТЦ в Апшеронске

Напомним, утром 22 июля в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края произошёл взрыв газа, из-за которого обрушилась большая часть здания. Очевидцы сообщали, что под завалами может оставаться работница аптеки, позже сотрудникам МЧС всё же удалось её вызволить. В результате происшествия также пострадало 14 человек, однако большинству из них помощь оказали на месте.

Обложка ©

ГУ МЧС Краснодарского края

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров