Умерла заведующая аптеки, которую достали из-под завалов ТЦ в Апшеронске

Умерла заведующая аптеки, которая получила страшные травмы после взрыва в торговом центре в Апшеронске. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, 40-летняя Ирина скончалась около часа назад в больнице Краснодара, куда её транспортировали накануне. После взрыва у женщины диагностировали перелом бедра, разрыв левого колена, рваны раны и ожоги тела. Позже ей ампутировали стопу. Но сегодня заведующая скончалась. До своего 41-го дня рождения она не дожила несколько дней.

Последние пару лет Ирина работала заведующей социальной аптеки. Вчера она пришла на работу за несколько минут до взрыва и оказалась под завалами. Когда спасатели вызволяли её, женщина была в сознании и кричала от боли.