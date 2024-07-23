Киевское "Динамо" закатило подлое шоу сербским футболистам из-за дружбы с россиянами

Футболисты киевского клуба "Динамо" не стали пожимать руки игрокам сербского "Партизана", поскольку те ездили на матчи в Москву. Об очередном перформансе с гордостью объявил главный тренер украинской команды на предматчевой пресс-конференции.

Тренер команды Александр Шовковский заявил, что киевское "Динамо" уважает принципы футбольного FairPlay, традицию рукопожатий, спортивный дух и всегда относится с уважением к соперникам. Онако все эти красивые слова не имеют абсолютно никакого значения, ведь сербский "Партизан" посмел согласиться приехать в Москву на товарищеские матчи с российскими командами.

А там игроки сербской команды наверняка пожимали руки российским футболистам и побратались с ними, поэтому киевляне считают отказ от рукопожатий полностью обоснованным и ничуть не нелепым.

Обмен футболками и вымпелами, разумеется, также оказался под запретом. Странно, что киевскую команду до сих пор не смущает название "Динамо", выданное клубу в советский период.