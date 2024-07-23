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23 июля, 09:33

Киевское "Динамо" закатило подлое шоу сербским футболистам из-за дружбы с россиянами

Игроки киевского "Динамо" не пожали руки сербскому "Партизану" из-за визита в РФ

Футболисты киевского клуба "Динамо" не стали пожимать руки игрокам сербского "Партизана", поскольку те ездили на матчи в Москву. Об очередном перформансе с гордостью объявил главный тренер украинской команды на предматчевой пресс-конференции.

Тренер команды Александр Шовковский заявил, что киевское "Динамо" уважает принципы футбольного FairPlay, традицию рукопожатий, спортивный дух и всегда относится с уважением к соперникам. Онако все эти красивые слова не имеют абсолютно никакого значения, ведь сербский "Партизан" посмел согласиться приехать в Москву на товарищеские матчи с российскими командами.

А там игроки сербской команды наверняка пожимали руки российским футболистам и побратались с ними, поэтому киевляне считают отказ от рукопожатий полностью обоснованным и ничуть не нелепым.

Обмен футболками и вымпелами, разумеется, также оказался под запретом. Странно, что киевскую команду до сих пор не смущает название "Динамо", выданное клубу в советский период.

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Ранее на чемпионате Европы по фехтованию россиянка Майя Гучмазова, представляющая с 2017 года грузинскую сборную, обматерила украинку, которая не пожала ей руку после поединка. Фехтовальщица возмущалась, почему украинские спортсмены всегда ведут себя так по-хамски. За такой откровенный спич её даже внесли в базу "Миротворца".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / matimix

Владимир Озеров
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