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Песков назвал худшим путём использование активов РФ для поставок оружия Киеву

23 июля, 09:42
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Запад не просто украл замороженные российские активы и решил использовать их для нужд Киева, но и закупает на эти деньги оружие. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти деньги не только по сути воруют, но их ещё тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, Еврокомиссия в мае заявила, что прибыль с замороженных активов РФ будут передавать Киеву. Первый транш в 1,4 миллиарда евро, полученный от доходов российских активов, отправится на Украину в начале августа. В Кремле пообещали Брюсселю соответствующий ответ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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