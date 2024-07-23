Песков назвал худшим путём использование активов РФ для поставок оружия Киеву
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Запад не просто украл замороженные российские активы и решил использовать их для нужд Киева, но и закупает на эти деньги оружие. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти деньги не только по сути воруют, но их ещё тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, Еврокомиссия в мае заявила, что прибыль с замороженных активов РФ будут передавать Киеву. Первый транш в 1,4 миллиарда евро, полученный от доходов российских активов, отправится на Украину в начале августа. В Кремле пообещали Брюсселю соответствующий ответ.