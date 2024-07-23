Эксперт объяснил, для чего необходимо повышение ключевой ставки ЦБ до 18%

26 июля на заседании Совета директоров Центробанк может повысить ключевую ставку до 18%, а в четвёртом квартале может начаться её постепенное снижение. Такой прогноз озвучил доцент Финансового университета при правительстве Пётр Щербаченко в беседе с RG.ru.

Эксперт пояснил, что новое повышение ключевой ставки необходимо для сдерживания инфляции. К 15 июля она достигла уже 9,19%. Также доцент напомнил о действующих ограничениях на кредитование.

"На мой взгляд, комбинация повышения ключевой ставки и ограничений на кредитование поможет замедлить темпы инфляции и обеспечить экономическую стабильность в перспективе", — подчеркнул эксперт.