Эксперт объяснил, для чего необходимо повышение ключевой ставки ЦБ до 18%
Эксперт Щербаченко: 26 июля ключевая ставка ЦБ будет повышена до 18%
26 июля на заседании Совета директоров Центробанк может повысить ключевую ставку до 18%, а в четвёртом квартале может начаться её постепенное снижение. Такой прогноз озвучил доцент Финансового университета при правительстве Пётр Щербаченко в беседе с RG.ru.
Эксперт пояснил, что новое повышение ключевой ставки необходимо для сдерживания инфляции. К 15 июля она достигла уже 9,19%. Также доцент напомнил о действующих ограничениях на кредитование.
"На мой взгляд, комбинация повышения ключевой ставки и ограничений на кредитование поможет замедлить темпы инфляции и обеспечить экономическую стабильность в перспективе", — подчеркнул эксперт.
Сейчас, напомним, ключевая ставка остаётся на уровне 16%.
В условиях, когда ЦБ вновь может повысить ключевую ставку, многие могут задуматься, куда вложить сбережения. Life.ru публиковал мнение экспертов на этот счёт: стоит ли сейчас открывать вклад или подождать другие альтернативы по банковским депозитам.
Life.ru