Госдума одобрила идею Путина о выплате россиянам остатка от маткапитала

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая разрешает выплату неиспользованного остатка материнского капитала, родителям. Теперь российские семьи смогут получить до 10 тысяч рублей на руки.

"В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не в полном объёме лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского (семейного) капитала, если этот остаток не превышает 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты", — говорится в тексте законопроекта.