Госдума одобрила идею Путина о выплате россиянам остатка от маткапитала
Госдума разрешила выплачивать россиянам до 10 тысяч из остатков маткапитала
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая разрешает выплату неиспользованного остатка материнского капитала, родителям. Теперь российские семьи смогут получить до 10 тысяч рублей на руки.
"В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не в полном объёме лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского (семейного) капитала, если этот остаток не превышает 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты", — говорится в тексте законопроекта.
Одним из авторов поправки является председатель Госдумы Вячеслав Володин. Эта норма представлена в виде поправки ко второму чтению законопроекта, касающегося изменений в пенсионном и дополнительном социальном обеспечении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, что 8 июля о возможности выводить остатки средств заявил президент РФ Владимир Путин. Он предложил выплачивать российским семьям неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тысяч рублей. Позже стало известно, что средства смогут забрать более 730 тысяч семей.
Alexander Dummer / Unsplash