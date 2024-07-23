WADA оспорило в CAS оправдание рапиристки Тибюс, объяснившей допинг сексом 23 июля, 15:36 Изаора Тибюс. Обложка © wikipedia.org / Marie-Lan Nguyen

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось с апелляционной жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить оправдательное решение трибунала Международной федерации фехтования (FIE) по делу французской рапиристки Изаоры Тибюс, в крови которой нашли допинг. Об этом пишет France Presse.

Проба была взята у 32-летней спортсменки 14 января этого года. Анализ показал присутствие в крови вещества под названием остарин. Сама Тибюс сразу же попыталась оправдаться, заявив, что препарат попал в её организм после полового акта с мужем Рейсом Имбоденом. Он известен как американский рапирист, но уже успел покинуть большой спорт. По его словам, остарин помогал ему поддерживать мускулы в тонусе. Трибунал FIE в итоге её оправдал.

Нексмотря на подачу аппеляции, WADA не стала требовать отстранить Тибюс из-за положительной допинг-пробы. Спортсменка сможет выступить на ближайшей Олимпиаде в Париже. Но если апелляция всё же будет удовлетворена, то спортивные результаты Тибюс могут оказаться под угрозой аннуляции.

Странные решения ВАДА принимает не впервой. К примеру, в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Но наказание они не получили, потому что WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании вещества в организмы спортсменов. А вот российскую фигуристку Камилу Валиеву за этот же триметазидин лишили олимпийского золота и дисквалифицировали на четыре года.

Авторы Татьяна Миссуми