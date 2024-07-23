Политолог объяснил, зачем Байден передал свои полномочия по помощи Украине

Президент США Джо Байден дал сигнал Евросоюзу по продолжению выбранного политического курса, когда передал свои полномочия по помощи Украине и конфискации российских активов Минфину и Госдепу. Такую уверенность выразил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с "Лентой.ру".

Эксперт напомнил, что в Штатах осталось меньше 2 миллиардов долларов российских активов, в ЕС — около 300 миллиардов. Политолог предполагает, что поступок Байдена в большей степени рассчитан на то, чтобы Евросоюз действовал в таком же ключе, как США. При этом он уверен, что серьёзные полномочия глава Америки министрам передавать бы не стал.

"Если бы это были серьёзные полномочия, вряд ли бы президент передавал их министрам, скорее бы оставлял решение за собой. Это вопрос, который не требует большого согласования. Плюс фактор того, что он болеет коронавирусом. Надо, чтобы кто-то занимался этим вопросом", — отметил политолог.