Ещё одна героиня скандального видео с посиделками под гимн России оштрафована в КБР
Суд оштрафовал ещё одну жительницу КБР за неуважение к гимну России
В КБР оштрафованы восемь родителей, слушавших гимн России в школе сидя. Фото © VK / РН | Русский националист
Мировой суд в Чегемском районе Кабардино-Балкарии привлёк к ответственности ещё одну женщину, которая проявила неуважение к гимну РФ и осталась сидеть во время его исполнения в одной из школ Нальчика. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы КБР.
"Мировой судья судебного участка № 2 Чегемского судебного района привлёк к административной ответственности местную жительницу, назначив ей административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей", — уточнили в инстанции, добавив, что нарушительница признала вину.
Напомним, ранее появилось видео, на котором некоторые родители не встали во время исполнения российского гимна в ходе выпускного в школе № 33 города Нальчика. Суд оштрафовал нарушителей по ст. 17.10 КоАП. Всего к ответственности было привлечено восемь человек, с каждого взыскано по три тысячи рублей. Свою вину они признали.