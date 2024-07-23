Ещё одна героиня скандального видео с посиделками под гимн России оштрафована в КБР

Мировой суд в Чегемском районе Кабардино-Балкарии привлёк к ответственности ещё одну женщину, которая проявила неуважение к гимну РФ и осталась сидеть во время его исполнения в одной из школ Нальчика. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы КБР.