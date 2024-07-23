На Кубани отменили массовые мероприятия в честь дня ВМФ

В Краснодарском крае отменили массовые мероприятия в честь празднования Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона со ссылкой на департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодёжью.