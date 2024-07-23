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23 июля, 18:52

На Кубани отменили массовые мероприятия в честь дня ВМФ

В Краснодарском крае отменили массовые мероприятия в честь празднования Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона со ссылкой на департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодёжью.

"Мероприятия, посвящённые празднованию Дня ВМФ России, на территории Краснодарского края ограничены исходя из соображений безопасности. Возложение цветов к памятникам, встречи с ветеранами, небольшие концерты с выступлениями местных творческих коллективов пройдут локально, в местах базирования воинских частей. Массовые мероприятия с большим количеством участников проводиться не будут", — говорится в публикации.

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Вероятно, причиной такого решения стали сегодняшние трагические события в Керченском проливе. Напомним, что утром ВСУ атаковали дронами паромное судно в порту "Кавказ". Сообщалось об одном погибшем и нескольких пострадавших. Позже в оперативном штабе уточнили данные: в результате удара госпитализация потребовалась четырём людям, состояние двух из них медики оценивают как тяжёлое.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leila Alekto Photo

Юрий Лысенко
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