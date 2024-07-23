Человечеству приготовиться: Землю накроет магнитная буря уровня G2
Геомагнитная буря среднего уровня G2 ожидается на Земле 24 июля
Серия мощных солнечных вспышек спровоцирует на Земле новую геомагнитную бурю, которая накроет планету уже 24 июля. Таким прогнозом поделилась лаборатория астрономии Института космических исследований РАН.
Примерно в 6:00 по московскому времени с вероятностью в 30% начнётся слабая буря уровня G1, но уже спустя три часа она усилится до среднего уровня G2. Возмущения геомагнитного поля Земли прекратятся лишь к 15:00.
Судя по графику вспышечной активности Солнца на сайте лаборатории ИКИ РАН, 22 и 23 июля на звезде произошло порядка семи вспышек среднего класса M. Также зафиксировано множество слабых вспышек класса С.
Во время магнитных бурь многие могут чувствовать недомогание и даже серьёзное ухудшение самочувствия. Чтобы избежать головных болей, бессонницы и тахикардии, нужно меньше нервничать и больше времени проводить на свежем воздухе, рассказывал Life.ru ранее.
Shutterstock / FOTODOM / Robert Hoetink