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23 июля, 21:36

Мадридский "Реал" первым среди клубов достиг годового дохода в миллиард евро

Испанский ФК "Реал Мадрид" отчитался о годовом доходе в 1,073 миллиарда евро, став первым футбольным клубом, которому удалось достичь семизначного заработка за сезон. Чистая же прибыль "сливочных" остановилась на отметке 16 миллионов, что на 32% выше прошлогоднего значения.

"Клубу удалось превысить уровень в миллиард евро операционной прибыли до выбытия основных средств — цифра, не достигнутая на сегодняшний день ни одним футбольным клубом", — сообщила пресс-служба ФК.

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А недавно ряды "Реала" пополнил и 25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе. Контракт спортсмена с клубом рассчитан на пять лет. Президент испанского ФК Флорентино Перес в знак гостеприимности подарил игроку миниатюрную копию домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / charnsitr

Илья Пушкарев
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