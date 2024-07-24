Мадридский "Реал" первым среди клубов достиг годового дохода в миллиард евро

Испанский ФК "Реал Мадрид" отчитался о годовом доходе в 1,073 миллиарда евро, став первым футбольным клубом, которому удалось достичь семизначного заработка за сезон. Чистая же прибыль "сливочных" остановилась на отметке 16 миллионов, что на 32% выше прошлогоднего значения.

"Клубу удалось превысить уровень в миллиард евро операционной прибыли до выбытия основных средств — цифра, не достигнутая на сегодняшний день ни одним футбольным клубом", — сообщила пресс-служба ФК.